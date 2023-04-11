Зеленський до українців та партнерів: важливо не втрачати відчуття шляху, яким маємо пройти

Він зауважив, що порівняно з попередніми періодами на фронті в Україні зараз тихіше. Однак це не означає, що війну можна ігнорувати чи бути менш сконцентрованими на допомозі державі.

"Нам вдалося зробити багато разом із партнерами для захисту людей, України, всієї Європи. Але це не означає, що зараз - час спочивати на лаврах", - сказав Зеленський.

Президент заявив, що не потрібно просто чекати на перемогу і те, що її принесе хтось інший.

"Це спільне завдання. Перемога здобувається усіма. Тими, хто за неї б’ється, і тими, хто дає зброю. Тими, хто скорочує можливості держави-терориста, і тими, хто збільшує можливості України. Дякую всім українцям і українкам, хто розуміє, що маємо пройти цей шлях разом до перемоги й у справжній єдності, підтримуючи одне одного та державу! Дякую всім нашим партнерам у світі, хто не збавляє активності у допомозі", - підкреслив він.