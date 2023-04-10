ua ru
Пн, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський обговорив з прем'єром Греції ситуацію на фронті та продовження співпраці

Новость на русском →
Понеділок 10 квітня 2023 19:18
Зеленський обговорив з прем'єром Греції ситуацію на фронті та продовження співпраці Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.

"Поговорив телефоном із Прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Розповів про ситуацію на полі бою та актуальні оборонні виклики для України. Домовилися продовжувати безпекову співпрацю", - написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у лютому Греція надала Україні боєприпаси та 20 броньованих машин БМП-1.

До того ж Греція готова направити Україні ще одну партію БМП-1, артилерійські снаряди та боєприпаси до стрілецького озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Греція Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Україна повернула з російського полону 100 військових
Україна повернула з російського полону 100 військових
DAILY
Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені