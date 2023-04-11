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Зеленський до українців та партнерів: важливо не втрачати відчуття шляху, яким маємо пройти

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Україна, Вівторок 11 квітня 2023 22:46
Зеленський до українців та партнерів: важливо не втрачати відчуття шляху, яким маємо пройти Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Україна знаходиться на такому етапі війни, коли важливо як суспільству, так і партнерам не втрачати відчуття шляху, який необхідно пройти для перемоги над Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок, 11 квітня.

Він зауважив, що порівняно з попередніми періодами на фронті в Україні зараз тихіше. Однак це не означає, що війну можна ігнорувати чи бути менш сконцентрованими на допомозі державі.

"Нам вдалося зробити багато разом із партнерами для захисту людей, України, всієї Європи. Але це не означає, що зараз - час спочивати на лаврах", - сказав Зеленський.

Президент заявив, що не потрібно просто чекати на перемогу і те, що її принесе хтось інший.

"Це спільне завдання. Перемога здобувається усіма. Тими, хто за неї б’ється, і тими, хто дає зброю. Тими, хто скорочує можливості держави-терориста, і тими, хто збільшує можливості України. Дякую всім українцям і українкам, хто розуміє, що маємо пройти цей шлях разом до перемоги й у справжній єдності, підтримуючи одне одного та державу! Дякую всім нашим партнерам у світі, хто не збавляє активності у допомозі", - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський зустрівся із засновником Virgin Group британським мільярдером Річардом Бренсоном. Він став новим послом UNITED24.

Крім того, Зеленський у ході телефонної розмови обговорив із прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом ситуацію на фронті та продовження співпраці.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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