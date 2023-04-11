Зеленский к украинцам и партнерам: важно не терять чувство пути, который должны пройти
Украина находится на таком этапе войны, когда важно как обществу, так и партнерам не терять чувство пути, который необходимо пройти для победы над Россией.
Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 11 апреля.
Он отметил, что по сравнению с предыдущими периодами на фронте в Украине сейчас тише. Однако это не означает, что войну можно игнорировать или быть менее сконцентрированными на помощи государству.
"Нам удалось сделать многое вместе с партнерами для защиты людей, Украины, всей Европы. Но это не значит, что сейчас - время почивать на лаврах", - сказал Зеленский.
Президент заявил, что не нужно просто ждать победы и то, что ее принесет кто-то другой.
"Это общая задача. Победа одерживается всеми. Теми, кто за нее сражается, и теми, кто дает оружие. Теми, кто сокращает возможности государства-террориста, и теми, кто увеличивает возможности Украины. Спасибо всем украинцам и украинкам, кто понимает , что должны пройти этот путь вместе к победе и в подлинном единстве, поддерживая друг друга и государство! Спасибо всем нашим партнерам в мире, кто не сбавляет активность в помощи", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня Зеленский встретился с основателем Virgin Group британским миллиардером Ричардом Брэнсоном. Он стал новым послом UNITED24.
Кроме того, Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом ситуацию на фронте и продолжение сотрудничества.
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