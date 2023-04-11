ua ru
Вт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский к украинцам и партнерам: важно не терять чувство пути, который должны пройти

Новина українською →
Украина, Вторник 11 апреля 2023 22:46
Зеленский к украинцам и партнерам: важно не терять чувство пути, который должны пройти Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украина находится на таком этапе войны, когда важно как обществу, так и партнерам не терять чувство пути, который необходимо пройти для победы над Россией.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 11 апреля.

Он отметил, что по сравнению с предыдущими периодами на фронте в Украине сейчас тише. Однако это не означает, что войну можно игнорировать или быть менее сконцентрированными на помощи государству.

"Нам удалось сделать многое вместе с партнерами для защиты людей, Украины, всей Европы. Но это не значит, что сейчас - время почивать на лаврах", - сказал Зеленский.

Президент заявил, что не нужно просто ждать победы и то, что ее принесет кто-то другой.

"Это общая задача. Победа одерживается всеми. Теми, кто за нее сражается, и теми, кто дает оружие. Теми, кто сокращает возможности государства-террориста, и теми, кто увеличивает возможности Украины. Спасибо всем украинцам и украинкам, кто понимает , что должны пройти этот путь вместе к победе и в подлинном единстве, поддерживая друг друга и государство! Спасибо всем нашим партнерам в мире, кто не сбавляет активность в помощи", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня Зеленский встретился с основателем Virgin Group британским миллиардером Ричардом Брэнсоном. Он стал новым послом UNITED24.

Кроме того, Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом ситуацию на фронте и продолжение сотрудничества.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
Ждать ли новую волну мобилизации в Украине: ответ Резникова
DAILY
Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Павлюк: 70 тысяч россиян ворвались из Беларуси в Киевскую область в феврале 2022 года