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Зеленський про українську формулу миру: Цілком конструктивна та реалістична

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українську формулу миру сприймають у світі надзвичайно позитивно. Вона цілком конструктивна й реалістична - на відміну від порожньої й брехливої російської риторики про нібито готовність до переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Всюди знають наші пропозиції про те, як повернути мир Україні і як повернути стабільність світу. Ми зробимо все, щоб світ сприйняв українську формулу миру", - наголосив глава держава.

Ба більше, Зеленський закликав учасників Міжнародної організації Франкофонії підтримати Україну в прагненні миру.

"Повернути його можемо тільки разом! Для нас украй важлива підтримка такого потужного й всеосяжного міжнародного майданчика, як МОФ", - додав президент.

Нагадаємо, українська формула миру полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні військ РФ з окупованих територій.

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