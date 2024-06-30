Зеленський: у України із Заходом різне розуміння перемоги

Україна та її західні партнери можуть мати різне уявлення щодо того, що таке перемога.

"Я думаю, що для Америки і для Європи, для багатьох країн, які вкладаються в захист, для них важливо, щоб Україна перемогла. Просто у нас може бути різне ставлення до слова перемога", - сказав президент.

Він розповів, що постійно чує риторику заходу про те, що не необхідно не дати агресору можливості окупувати Україну повністю. На думку Зеленського, те що західні партнери почали допомагати Україні на початку повномасштабного вторгнення та не допустили повної окупації України і є для них перемогою.

"А далі йде те, що ми дуже хочемо. Бо для нас остаточна перемога ... для нас для всіх перемога - це момент сатисфакції. Розумієте? Це різні речі. Якщо для Заходу головна перемога не дати окупувати Україну, але водночас всі бояться, що Росія розвалиться. Я ці меседжі чую. Всі бояться, що буде з Росією без Путіна, всі бояться, чи може вона залишитися такою, як є, а не стати ще гіршою. Я не підтримую такі меседжі. Тому я й сказав, у нас різне розуміння перемоги. Я вдячний, що ви не дали нас окупувати, але сатисфакція важлива. Тому ми хочемо, щоб була реальна перемога",- розповів Зеленський.

За його словами, головним меседжем є те, що не потрібно боятись того, що буде з Росією.

"Не боятись, що буде з Росією після Путіна. Як тільки Захід припинить боятися, що буде з Росією без Путіна, то Росія без Путіна швидше наступить. Неможливо однією рукою допомагати Україні, а іншою - тиснути руку Путіну. Так ми не переможемо Росію. Ми - всі ті, хто захищає не тільки Україну, а Україну, яка захищає всі демократичні країни, в які Путін може піти далі", - сказав він.

Зеленський зауважив що розмови про "кордони 91-го року" - це не просто перемога для України. Це спосіб поставити агресора на місце та історична перемога всього світу, щоб не було можливості повернення агресії.

"Для України неможливість повернення агресії - це НАТО і ЄС, а для світу - це повернення Росії в її територію", - підкреслив він.