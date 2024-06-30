Зеленский: у Украины с Западом разное понимание победы

Украина и ее западные партнеры могут иметь разное представление о том, что такое победа.

"Я думаю, что для Америки и для Европы, для многих стран, которые вкладываются в защиту, для них важно, чтобы Украина победила. Просто у нас может быть разное отношение к слову победа", - сказал президент.

Он рассказал, что постоянно слышит риторику мероприятия о том, что не нужно не дать агрессору возможности оккупировать Украину полностью. По мнению Зеленского, то, что западные партнеры начали помогать Украине в начале полномасштабного вторжения и не допустили полной оккупации Украины и являются для них победой.

"А дальше идет то, что мы очень хотим. Потому что для нас окончательная победа... для нас для всех победа - это момент сатисфакции. Понимаете? Это разные вещи. Если для Запада главная победа не дать оккупировать Украину, но в то же время все боятся, что Россия развалится. Я эти смеси слышу. Все боятся, что будет с Россией без Путина, может ли она остаться такой, как есть, а не стать еще хуже. разное понимание победы. Я благодарен, что вы не дали нас оккупировать, но сатисфакция важна.

По его словам, главным месседжем является то, что не следует бояться того, что будет с Россией.

"Не бояться, что будет с Россией после Путина. Как только Запад перестанет бояться, что будет с Россией без Путина, то Россия без Путина скорее наступит. Невозможно одной рукой помогать Украине, а другой – давить руку Путину. Так мы не победим Россию". Мы – все те, кто защищает не только Украину, а Украину, которая защищает все демократические страны, в которые Путин может пойти дальше”, – сказал он.

Зеленский отметил, что разговоры о "границах 91-го года" - это не просто победа для Украины. Это способ поставить агрессора на место и историческую победу всего мира, чтобы не было возможности возвращения агрессии.

"Для Украины невозможность возвращения агрессии – это НАТО и ЕС, а для мира – это возвращение России в ее территорию", – подчеркнул он.

Риски войны НАТО и РФ

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, западные страны задумались над рисками для себя. В частности, допускается война России с НАТО.

Недавно разведка Эстонии заявила, что Россия уже готовится к следующей войне и это может произойти в течение 10 лет.

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