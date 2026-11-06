Зеленський: Україна визначила наступні відповіді на удари Росії

"Наші електростанції, енергомережі, теплове забезпечення, об'єкти водопостачання, цивільна логістика - все це під постійними ударами "шахедів" та ракет", - наголосив глава держави.

Президент зазначив, що країна-агресорка відмовилась від деескалаційних кроків, не змінює характеру своєї агресивної активності і розраховує на подальші удари.

"Ми визначили наступні наші відповіді", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що у відповідь на ворожі обстріли енергетичних об'єктів України триває операція проти російської нафтопереробної галузі.

"Наші далекобійні санкції, наші мідлстрайки, а також увесь тиск від партнерів проти Росії за цю війну - це те, що створює мотивацію до реальних переговорів", - заявив президент.

Глава держави зауважив, що досвід гуманітарної операції в Олешках показав, що тиша може настати, якщо є рішення російського диктатора.