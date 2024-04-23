Зеленський: Україна розраховує на допомогу Данії з ППО для Миколаївської області

"Провів зустріч із міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу. Дякую уряду й народу Данії за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення Росії", - повідомив Зеленський.

Він розповів, що під час зустрічі було обговорено захист України від російського терору.

"Розраховуємо на допомогу Данії в пошуку додаткових систем ППО для Миколаївської області", - сказав глава держави.

Крім того, за словами Зеленського, окрема увага була приділена перспективам розширення данського бізнесу та залученню нових інвестицій в Україну.