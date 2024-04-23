RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский: Украина рассчитывает на помощь Дании по ПВО для Николаевской области

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с министром предпринимательства Дании Мортеном Бедскоу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

"Провел встречу с министром предпринимательства Дании Мортеном Бедскоу. Спасибо правительству и народу Дании за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения России", - сообщил Зеленский.

Он рассказал, что во время встречи обсуждалась защита Украины от российского террора. 

"Рассчитываем на помощь Дании в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевской области", - сказал глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, отдельное внимание было уделено перспективам расширения датского бизнеса и привлечению новых инвестиций в Украину.

 

ПВО для Украины

Напомним, что с начала весны российские военные значительно чаще стали бить по энергетическим объектам и гражданским городам Украины. Ракетные обстрелы со стороны РФ привели к истощению украинских систем противовоздушной обороны, что в свою очередь позволило российским войскам нанести существенный ущерб, включая разрушение теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей.

Сегодня правительство Германии призвало США, чтобы они отправили Украине хотя бы одну противоракетную систему Patriot, чтобы помочь закрыть брешь в системе ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины