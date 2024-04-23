Зеленский: Украина рассчитывает на помощь Дании по ПВО для Николаевской области

"Провел встречу с министром предпринимательства Дании Мортеном Бедскоу. Спасибо правительству и народу Дании за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения России", - сообщил Зеленский.

Он рассказал, что во время встречи обсуждалась защита Украины от российского террора.

"Рассчитываем на помощь Дании в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевской области", - сказал глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, отдельное внимание было уделено перспективам расширения датского бизнеса и привлечению новых инвестиций в Украину.