Зеленський: Україна розраховує на допомогу Данії з ППО для Миколаївської області
Український президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.
"Провів зустріч із міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу. Дякую уряду й народу Данії за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення Росії", - повідомив Зеленський.
Він розповів, що під час зустрічі було обговорено захист України від російського терору.
"Розраховуємо на допомогу Данії в пошуку додаткових систем ППО для Миколаївської області", - сказав глава держави.
Крім того, за словами Зеленського, окрема увага була приділена перспективам розширення данського бізнесу та залученню нових інвестицій в Україну.
ППО для України
Нагадаємо, що від початку весни російські військові значно частіше почали бити по енергетичним об'єктам та цивільним містам України. Ракетні обстріли з боку РФ призвели до виснаження українських систем протиповітряної оборони, що своєю чергою дало змогу російським військам завдати істотної шкоди, включно з руйнуванням теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей.
Сьогодні уряд Німеччини закликав США, щоб вони відправили Україні хоча б одну протиракетну систему Patriot, щоб допомогти закрити пролом у системі ППО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.