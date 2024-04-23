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Зеленський: Україна розраховує на допомогу Данії з ППО для Миколаївської області

Україна, Вівторок 23 квітня 2024 17:48
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Зеленський: Україна розраховує на допомогу Данії з ППО для Миколаївської області Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

"Провів зустріч із міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу. Дякую уряду й народу Данії за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення Росії", - повідомив Зеленський.

Він розповів, що під час зустрічі було обговорено захист України від російського терору.

"Розраховуємо на допомогу Данії в пошуку додаткових систем ППО для Миколаївської області", - сказав глава держави.

Крім того, за словами Зеленського, окрема увага була приділена перспективам розширення данського бізнесу та залученню нових інвестицій в Україну.

ППО для України

Нагадаємо, що від початку весни російські військові значно частіше почали бити по енергетичним об'єктам та цивільним містам України. Ракетні обстріли з боку РФ призвели до виснаження українських систем протиповітряної оборони, що своєю чергою дало змогу російським військам завдати істотної шкоди, включно з руйнуванням теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей.

Сьогодні уряд Німеччини закликав США, щоб вони відправили Україні хоча б одну протиракетну систему Patriot, щоб допомогти закрити пролом у системі ППО.

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