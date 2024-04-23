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Зеленский: Украина рассчитывает на помощь Дании по ПВО для Николаевской области

Украина, Вторник 23 апреля 2024 17:48
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Зеленский: Украина рассчитывает на помощь Дании по ПВО для Николаевской области Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с министром предпринимательства Дании Мортеном Бедскоу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

"Провел встречу с министром предпринимательства Дании Мортеном Бедскоу. Спасибо правительству и народу Дании за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения России", - сообщил Зеленский.

Он рассказал, что во время встречи обсуждалась защита Украины от российского террора.

"Рассчитываем на помощь Дании в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевской области", - сказал глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, отдельное внимание было уделено перспективам расширения датского бизнеса и привлечению новых инвестиций в Украину.

ПВО для Украины

Напомним, что с начала весны российские военные значительно чаще стали бить по энергетическим объектам и гражданским городам Украины. Ракетные обстрелы со стороны РФ привели к истощению украинских систем противовоздушной обороны, что в свою очередь позволило российским войскам нанести существенный ущерб, включая разрушение теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей.

Сегодня правительство Германии призвало США, чтобы они отправили Украине хотя бы одну противоракетную систему Patriot, чтобы помочь закрыть брешь в системе ПВО.

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