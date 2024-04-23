Зеленский: Украина рассчитывает на помощь Дании по ПВО для Николаевской области
Украинский президент Владимир Зеленский встретился с министром предпринимательства Дании Мортеном Бедскоу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.
"Провел встречу с министром предпринимательства Дании Мортеном Бедскоу. Спасибо правительству и народу Дании за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения России", - сообщил Зеленский.
Он рассказал, что во время встречи обсуждалась защита Украины от российского террора.
"Рассчитываем на помощь Дании в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевской области", - сказал глава государства.
Кроме того, по словам Зеленского, отдельное внимание было уделено перспективам расширения датского бизнеса и привлечению новых инвестиций в Украину.
ПВО для Украины
Напомним, что с начала весны российские военные значительно чаще стали бить по энергетическим объектам и гражданским городам Украины. Ракетные обстрелы со стороны РФ привели к истощению украинских систем противовоздушной обороны, что в свою очередь позволило российским войскам нанести существенный ущерб, включая разрушение теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей.
Сегодня правительство Германии призвало США, чтобы они отправили Украине хотя бы одну противоракетную систему Patriot, чтобы помочь закрыть брешь в системе ПВО.
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