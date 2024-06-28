Зеленский: Украина и партнеры должны подготовить план завершения войны в течение месяцев

Украина вместе с партнерами должны в течение нескольких месяцев разработать план действий по итогам саммита мира в Швейцарии, который принудил бы Российскую Федерацию к миру.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, передает РБК-Украина со ссылкой на публикацию политика в соцсети Х.

"У нас очень понятный путь, как это сделать. И мы предлагали всем лидерам приехать на первый саммит. Было очень трудно собрать такое большое количество стран с разных континентов. Теперь мы должны сделать следующие шаги. Следующие шаги — это спланировать и иметь детальный план подробных шагов по каждому кризису, который эта война Путина принесла на нашу землю", - сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что план завершения войны должен быть положен на стол ко второму Саммиту мира.

"У нас не так много времени, потому что у нас много раненых и погибших на поле боя и среди гражданского населения. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война длилась годами. Поэтому мы хотим подготовить этот общий план и положить его на стол ко Второму мирному саммиту", - подчеркнул президент.