Зеленський: Україна готова до переговорів, але на столі мають бути реалістичні пропозиції
Україна готова до будь-яких результативних форматів переговорів, але Росія повинна припинити висувати нереалістичні умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.
За словами Зеленського, він провів розмову з фінляндським колегою Александром Стуббом. Під час переговорів сторони:
- проінформували один одного про контакти з партнерами;
- обговорили деталі вчорашньої розмови з головою Білого дому Дональдом Трампом.
Як відзначив президент України, Росія наразі намагається виграти час, щоб продовжувати війну й окупацією. Київ, своєю чергою, працює з Заходом над тим, що примусити росіян до іншої поведінки.
"Не маємо сумніву, що війна повинна закінчитися за столом переговорів. На столі мають бути чіткі та реалістичні пропозиції. Україна готова до будь-яких результативних форматів переговорів. І якщо Росія й надалі висуватиме нереалістичні умови та підриватиме можливі результати, мають бути жорсткі наслідки", - додав він.
Дзвінок Трампа Путіну та Зеленському
Протягом 19 травня Трамп провів телефонні розмови з диктатором Росії Володимиром Путіним та Зеленським. При цьому із Зеленським він спілкувався двічі: спершу зателефонував йому, потім провів розмову з Путіним, а після цього знову вийшов на зв'язок з українським президентом.
Після завершення переговорів очільник Білого дому зазначив, що Російська Федерація та Україна повинні сісти за стіл переговорів для припинення бойових дій і досягнення завершення збройного конфлікту.
Детальніша інформація щодо розмови Трампа з Путіним доступна у матеріалі РБК-Україна.
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