Зеленський: Україна буде в Євросоюзі швидше, ніж прогнозується

Глава держави розповів, що коли Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС, у нього була зустріч з усіма лідерами країн-членів. Тоді більшість попереджала, що "від кандидатства до переговорів - 6-8 років, а від переговорів до членства в ЄС може пройти 10 років".

"Ми пройдемо всі ці етапи, я впевнений, і будемо в ЄС швидше, ніж прогнозується. Якщо ми продовжуватимемо так само, так само бігти, бути наполегливими", - зазначив президент.

Він звернув увагу, що в Україні проголосували таку кількість законів, "яку країни ЄС проходили роками" через суперечки та боротьбу за владу. А в Україні такий етап "не помітили", його "пробігли".