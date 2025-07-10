Зеленський: Україна бореться за повернення своїх дітей, Захід повинен підтримати це

Питання повернення дітей

Як відзначив президент, мова йде про тисячі неповнолітніх, яких потрібно повернути до рідних, перш ніж їх не навчать ненависті до України і Європи.

"Ми бачимо, яка пропаганда в Росії, ми бачимо, які в них принципи, які їх і цінності. Маємо боротися за наших дітей. Це важливо. Ми дуже розраховуємо на подальшу підтримку в цьому напрямку", - додав він.

Спецтрибунал для Росії

Також Зеленський нагадав, що нещодавно Україна та Рада Європи підписали угоду про створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за розв'язану війну. До ініціативи приєдналися близько 40 країн.

Він додав, що відтепер важливо забезпечити політичну підтримку ініціативі в кожній з країн, аби досягти практичного запуску роботи трибуналу.

"Це не короткий шлях, який ми мали, але ми дуже хотіли, щоб ви нас підтримали", - заявив Зеленський.