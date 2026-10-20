Зеленський: Віткофф передасть Росії пропозиції щодо гарантій безпеки для України

Гарантії безпеки для України

За словами президента, сторони обговорювали гарантії безпеки для України.

"Я вдячний американцям, що вони сказали, що вони будуть сильними. Ми обговорювали різні пропозиції: НАТО, стаття 5, гарантії на зразок статті 5", - каже він.

Зеленський зазначив, що є різні гарантії безпеки: на папері, в документі і які спецпредставник Трампа Стів Віткофф передасть росіянам (під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 21 жовтня у Санкт-Петербурзі - ред.).

"Почуємо про їхню відповідь через день", - уточнив президент.