UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский об угрозе наступления РФ на Харьков: зависит от многих вещей

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский об угрозе российского наступления на Харьков - зависит от многих вещей. Главным из них он назвал готовность Вооруженных сил страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Зеленского с премьер-министром Австрии Карлом Нехаммером.

"Как будет идти процесс зависит от многих вещей. Стоит Мариуполь, там наши военные, сильные, крепкие. Вокруг них 10 тысяч военных. Если мы удержим Мариуполь, эти 10 тысяч там и будут находиться и не пойдут на Восток", - сказал Зеленский, комментируя данные украинской разведки о подготовке оккупантами наступления на Харьков.

Глава государства добавил, что многие завит от самих украинцев - насколько они будут крепкими в противостоянии с врагом. Также на планы Кремля по Харькову могут оказать западные партнеры, ускорив поставки вооружения.

"Зависит от того, сколько руководитель РФ готов идти дальше. Самое главное - все будет зависеть от наших Вооруженных сил. Поэтому, самое главное, чтобы мы были готовы на любом из этих направлений", - подытожил Зеленский.

Напомним, накануне начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов сообщил о перегруппировке российских оккупантов на востоке Украины и планах России атаковать Харьков.

Война России против Украины продолжается 45-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийХарьковВойна России против УкраиныВойна в Украине