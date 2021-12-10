UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский об угрозе нападения РФ: мы сами творим культ

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди сами творят культ. Поэтому Россия делает, что хочет, в том числе нападает на другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "1+1".

"Россия делает то, что хочет. Мы сами это даем. Когда мы внутри Украины говорим: "Да что мы можем против России". Ругаемся. Оппозиция одна, провластная позиция другая. У нас разные займы: "Надо говорить", "Не надо говорить", "Посмотрите, они через 2 часа будут в Киеве". Да, если человек смотрит на это и видит, что внутри страны крепости нет, так наверняка у кого-то и может появляться мнение, что через 2 часа он будет в столице. Мы сами творим культ. Так и европейцы, которые боятся", - заявил он.

Напомним, ранее министр обороны Украины Резников заявил, что вторжение России в Украину может закончиться кровавой резней, а также предупредил, что "российские военные вернутся на родину в гробах".

Он также назвал факторы, которые могут снизить вероятность вторжения России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская Федерация