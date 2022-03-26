Зеленский об угрозе дефицита пищи: Украине хватит продовольствия, но отсутствие экспорта ударит по многим народам

"Украина – один из важнейших экспортеров продовольствия: пшеница, растительное масло, кукуруза и другая аграрная продукция из нашей страны. Это основа стабильности и внутренней безопасности многих государств в разных регионах мира. Сейчас, когда мировые рынки еще не оправились от потрясений пандемии, от ценовых шоков на продовольствие никто не застрахован и невозможно застраховаться, если еды не будет просто физически", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что российские войска минируют украинские поля и подрывают аграрную технику.

"Русские войска минуют поля в Украине, подрывают аграрную технику, уничтожают запасы топлива, которые просто необходимы для посевной. Они заблокировали наши морские порты. Зачем они это делают? Нашему государству хватит продовольствия, но отсутствие экспорта из Украины ударит по многим народам... мы все вместе должны не допустить дефицита пищи из-за этой войны". - заявил президент.