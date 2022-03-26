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Зеленський про загрозу дефіциту їжі: Україні вистачить продовольства, але відсутність експорту вдарить по багатьом народам

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна один з найважливіших експортерів продовольства. Однак відсутність експорту через вторгнення Росії вдарить по багатьом народам.

Про це Зеленський заявив учасникам Доха Форум, повідомляє РБК-Україна.

"Україна - один з найважливіших експортерів продовольства: пшениця, рослинна олія, кукурудза та інша аграрна продукція з нашої країни. Це основа стабільності та внутрішньої безпеки багатьох держав у різних регіонах світу. Зараз, коли світові ринки ще не оговталися від потрясінь пандемії, від цінових шоків на продовольство ніхто не застрахований і неможливо застрахуватися, якщо їжі не буде просто фізично", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що російські війська мінують українські поля і підривають аграрну техніку.

"Російські війська минуть поля в Україні, підривають аграрну техніку, знищують запаси палива, які просто необхідні для посівної. Вони заблокували наші морські порти. Навіщо вони це роблять? Нашій державі вистачить продовольства, але відсутність експорту з України вдарить по багатьом народам... ми всі разом повинні не допустити дефіциту їжі через цю війну". - заявив президент.

Війна Росії проти України триває тридцять один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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