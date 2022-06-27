Зеленский об угрозах со стороны Приднестровья: это будет пощечина, но мы ответим ударом

"Мы сегодня поднимали вопрос рисков. Я б не назвав бы ударами со стороны Приднестровья по Украине. Если и будет, то это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные получаем, они неприятны. Но они должны знать, эти люди на временно оккупированной территории Молдовы, что для нас это будет не удар, а пощечина, но мы точно ответим ударом", - заявил Зеленский.

При этом президент считает, что Украина должна работать над тем, чтобы не допустить эскалации.

"Прежде всего мы все должны делать так, чтобы не было дестабилизации в регионе", - сказал глава государства.