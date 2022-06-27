Зеленський про загрози з боку Придністров'я: це буде ляпас, але ми відповімо ударом
Україна оцінює ризики вторгнення з боку так званого Придністров'я і готова дати чітку відповідь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави держави Володимира Зеленського та президента Молдови Майї Санду.
"Ми сьогодні піднімали питання ризиків. Я б не назвав би ударами з боку Придністров'я по Україні. Якщо і буде, то це глобальна помилка. Ми сигнали ті чи інші отримуємо, вони неприємні. Але вони повинні знати, ці люди на тимчасово окупованій території Молдови, що для нас це буде не удар, а ляпас, але ми точно відповімо ударом", - заявив Зеленський.
При цьому президент вважає, що Україна повинна працювати над тим, щоб не допустити ескалації.
"Перш за все ми всі повинні робити так, щоб не було дестабілізації в регіоні", - сказав глава держави.
Варто відзначити, що раніше в Міноборони заявили, що ризики нападу російських військ з боку Придністров'я існують, хоча і малоймовірні.
Також нагадаємо, що сьогодні лідер Молдови Майя Санду прибула в Україну з робочим візитом. Вона відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь у Київській області, які були зруйновані російськими окупантами.
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