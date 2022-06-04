Зеленский удостоен престижной премии Карла Великого

За президента премию приняла беженка из Украины. В будущем, когда это позволит обстановка, награду доставят в Киев.

Отметим, что премией Карла Великого отмечают за вклад в объединение Европы.

Ее присуждают ежегодно начиная с 1950 года.

Одними из первых лауреатов премии были:

бывший премьер Британии Уинстон Черчилль;

первый канцлер Германии Конрад Аденауэр.

Также среди ее обладателей отличились: