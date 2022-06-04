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Зеленский удостоен престижной премии Карла Великого

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президента Украины Владимира Зеленского отметили престижной европейской премией Карла Великого. Ему передадут ее в будущем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild.

За президента премию приняла беженка из Украины. В будущем, когда это позволит обстановка, награду доставят в Киев.

Отметим, что премией Карла Великого отмечают за вклад в объединение Европы.

Ее присуждают ежегодно начиная с 1950 года.

Одними из первых лауреатов премии были:

  • бывший премьер Британии Уинстон Черчилль;
  • первый канцлер Германии Конрад Аденауэр.

Также среди ее обладателей отличились:

  • прошлый канцлер Германии Ангела Меркель;
  • действующий президент Франции Эммануэль Макрон.

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