Зеленський: удари західною зброєю по РФ без дозволу партнерів - це великий ризик

Удари західною зброєю по військових об'єктах на території Росія без дозволу партнерів - це великий ризик. Адже після цього Україна може більше не отримати допомоги від союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю для AFP, Le Monde, L'Equipe та Libération.

Зеленський знову розкритикував західних союзників, звинувативши їх у забороні ЗСУ вільно використовувати надану зброю для ударів по військових об’єктах на території Росії, звідки ворожа армія обстрілює Україну.

"Це великий виклик, той факт, що ми не можемо використовувати західну зброю, оскільки нам потрібно зупинити ворога", - сказав президент.

Він зазначив, що "дуже наполегливо працює", щоб переконати партнерів дозволити використовувати надану зброю так, як українська армія вважає за потрібне. Однак, за словами Зеленського, партнери досі бояться ескалації.

"Що ви б робили на нашому місці? Наприклад, якби ви знали, що за 30 кілометрів від кордону, в бік РФ стоять ракетні установки. За 30, 60, 100 кілометрів стоять літаки, які бомблять нас. Або якісь установки РСЗВ тощо, які стріляють по нас. Або інша зброя, гради С-300, які вони використовують з Бєлгорода, наприклад, знаючи, що в нас немає прав знищити їх зброєю", - наголосив президент.

Водночас Зеленський виключив можливість подолання вето Заходу, щоб не поставити під загрозу майбутню допомогу Україні.

"Ми ламаємо голову, що робити. Бо якщо ми будемо використовувати зброю наших партнерів без їх згоди, то вони зможуть сказати: "Ми вам більше нічого не дамо". Це ризик", - пояснив він.