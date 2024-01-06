Зеленський про українську зброю: багато влучних речей і все менше спокійних ночей в росіян

Глава держави розповів про проведення наради з оборонним блоком уряду, зокрема з Міністерством стратегічної промисловості, міністром оборони Рустемом Умєровим, а також командами міністерств.

"Ключове - це забезпечення наших воїнів озброєнням і військовою технікою. Стале постачання, стале виробництво із чіткою тенденцією на збільшення нашого виробництва і снарядів, і техніки - в Україні й разом із партнерами", - зазначив президент.

За його словами, триває інтенсивна робота, щоб цього року Сили оборони й безпеки України могли базуватись у значній частині своїх дій саме на вітчизняному виробництві.

"І щоб ворог це відчував - реальну силу української зброї. Зараз уже формується таке відчуття. Є й багато влучних речей, зроблених саме українською зброєю. І все менше й менше спокійних ночей в окупантів. А має стати нашої, української сили ще в рази більше. І це буде", - наголосив він.

Президент також зазначив, що на кожен прояв російського терору та спробу Росії збільшити свій тиск на Україну "буде наша адекватна відповідь".

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, наприкінці 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має стати настільки сильною та ефективною, щоб Росія знала, що на кожен її удар буде відповідь. Виконати це завдання можна за достатньої кількості вітчизняної зброї.

Він зазначив, що наразі для роботи в оборонному комплексі України залучено близько 300 тисяч осіб.

Також глава держави повідомив, що в оборонному комплексі постійно зростає частка приватних компаній. І вже чотири з п'яти компаній ОПК - це недержавні підприємства.

Днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що виробничі потужності українського оборонно-промислового комплексу у 2024 році планується збільшити у шість разів.