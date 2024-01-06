Зеленский об украинском оружии: много точных вещей и все меньше спокойных ночей у россиян

Глава государства рассказал о проведении совещания с оборонным блоком правительства, в том числе с Министерством стратегической промышленности, министром обороны Рустемом Умеровым, а также командами министерств.

"Ключевое - это обеспечение наших воинов вооружением и военной техникой. Устойчивое снабжение, устойчивое производство с четкой тенденцией к увеличению нашего производства и снарядов, и техники - в Украине и вместе с партнерами", - отметил президент.

По его словам, продолжается интенсивная работа, чтобы в этом году Силы обороны и безопасности Украины могли базироваться в значительной части своих действий именно на отечественном производстве.

"И чтобы враг это чувствовал - реальную силу украинского оружия. Сейчас уже формируется такое ощущение. Есть и много точных вещей, сделанных именно украинским оружием. И все меньше и меньше спокойных ночей у оккупантов. А должно стать нашей, украинской силы еще в разы больше. И это будет", - подчеркнул он.

Президент также отметил, что на каждое проявление российского террора и попытки России увеличить свое давление на Украину "будет наш адекватный ответ".

Производство оружия в Украине

Напомним, в конце 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать настолько сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Выполнить эту задачу можно при достаточном количестве отечественного оружия.

Он отметил, что в настоящее время для работы в оборонном комплексе Украины привлечены около 300 тысяч человек.

Также глава государства сообщил, что в оборонном комплексе постоянно растет доля частных компаний. И уже четыре из пяти компаний ОПК - это негосударственные предприятия.

На днях премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что производственные мощности украинского оборонно-промышленного комплекса в 2024 году планируется увеличить в шесть раз.