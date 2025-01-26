Зеленський про удари по РФ: цей рік має стати вирішальним, маємо самі впливати на свою долю

"Я хочу подякувати всім українським розробникам і виробникам далекобійних дронів, наших ракет. Кожен може побачити їхню ефективність - як наша зброя повертає війну в Росію і як зменшується російський потенціал війни", - сказав президент.

Він зазначив, що неспокій у Росії, зменшення російських можливостей продавати й переробляти нафту, менші глобальні ціни на цей енергоресурс - це те, що потрібно заради миру.

"Ну і, звичайно, усі хлопці з Служби безпеки України, Сил спеціальних операцій, усіх наших Збройних Сил України, СЗР, ГУР - кожен, хто додає свою силу та свою влучність до спроможностей України, - дякую вам всім!", - резюмував Зеленський.