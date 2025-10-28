Зеленський про удари РФ: "Шахеди" стали більш небезпечними, ніж балістика

Ударні безпілотники типу "Шахед" стали більш небезпечними, ніж балістичні ракети. Але Україна нарощує виробництво більш сучасних дронів-перехоплювачів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами 27 жовтня.

"Шахеди" зараз подекуди стали більш небезпечними, ніж балістичні ракети. Ми збиваємо балістичну ракету принаймні там, де у нас стоїть Patriot. А щоб збити таку велику кількість "Шахедів" на такій висоті, потрібно застосовувати все", - заявив Зеленський.

За його словами, ЗСУ застосовують перехоплювачі, F-16, гелікоптери. При цьому багато залежить від погоди.

"У мороз подивимося, як будемо застосовувати гелікоптери. Перехоплювачі теж різні. Деякі вже на високому рівні, з самонаведенням тощо. Ми йдемо до цього. Все одно в листопаді ми вийдемо на 500-800 перехоплювачів на добу", - додав глава держави.

Він підкреслив, що Україні потрібно підготувати операторів. Багато мобільних вогневих груп стоять на тих чи інших об'єктах, тепер потрібно багато операторів, які з перехоплювачами працюватимуть, і водночас потрібно відповідати далекобійною зброєю на російські атаки.