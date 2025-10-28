ua en ru
Вт, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський про удари РФ: "Шахеди" стали більш небезпечними, ніж балістика

Вівторок 28 жовтня 2025 10:24
UA EN RU
Зеленський про удари РФ: "Шахеди" стали більш небезпечними, ніж балістика Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Мілан Лєліч

Ударні безпілотники типу "Шахед" стали більш небезпечними, ніж балістичні ракети. Але Україна нарощує виробництво більш сучасних дронів-перехоплювачів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами 27 жовтня.

"Шахеди" зараз подекуди стали більш небезпечними, ніж балістичні ракети. Ми збиваємо балістичну ракету принаймні там, де у нас стоїть Patriot. А щоб збити таку велику кількість "Шахедів" на такій висоті, потрібно застосовувати все", - заявив Зеленський.

За його словами, ЗСУ застосовують перехоплювачі, F-16, гелікоптери. При цьому багато залежить від погоди.

"У мороз подивимося, як будемо застосовувати гелікоптери. Перехоплювачі теж різні. Деякі вже на високому рівні, з самонаведенням тощо. Ми йдемо до цього. Все одно в листопаді ми вийдемо на 500-800 перехоплювачів на добу", - додав глава держави.

Він підкреслив, що Україні потрібно підготувати операторів. Багато мобільних вогневих груп стоять на тих чи інших об'єктах, тепер потрібно багато операторів, які з перехоплювачами працюватимуть, і водночас потрібно відповідати далекобійною зброєю на російські атаки.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що російські війська регулярно атакують Україну балістикою. Лише від початку цього року РФ випустила близько 770 балістичних ракет і більше 50 "Кинджалів".

За словами глави держави, саме через масовані атаки балістикою приділяється особлива увага системам Patriot, щоб мати змогу захистити міста від цього жахіття.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Вторгнення Росії до України Дрони
Новини
Втрати російської армії на 28 жовтня: свіжі дані Генштабу
Втрати російської армії на 28 жовтня: свіжі дані Генштабу
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію