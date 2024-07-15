Зеленський про удари по території РФ: займаємося системами, щоб бути більш далекобійними

"Зараз всі думають, як зберегти енергетику, і це правда. Збереження нашої енергетики частково, скажу вам чесно, залежить і від того, що ми нанесли потужні удари по генеруючим енергетичним об'єктам РФ. І тепер ми можемо говорити з партнерами про те, що ми можемо вирішити питання енергетичної безпеки. Бо це для всіх стало дуже важливо".

Зеленський додав, що раніше навіть удари по території РФ зі зброї українського виробництва теж критично сприймалися західними партнерами України через страх "ескалації", але зараз питання щодо ударів українською зброєю уже ніхто не підіймає.

На запитання про розробку Україною власної далекобійної зброї, окрім дронів: "Окрім дронів, так ми займаємося іншими системами, які дозволять нам бути більш далекобійними"