Зеленский об ударах по территории РФ: занимаемся системами, чтобы быть более дальнобойными

Украина, кроме дронов, сейчас занимается другими системами, чтобы бить вглубь территории России.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.
"Сейчас все думают, как сохранить энергетику, и это правда. Сохранение нашей энергетики частично, скажу вам честно, зависит и от того, что мы нанесли мощные удары по генерирующим энергетическим объектам РФ. И теперь мы можем говорить с партнерами о том, что мы можем решить вопрос энергетической безопасности. Потому что это для всех стало очень важно".
Зеленский добавил, что раньше даже удары по территории РФ из оружия украинского производства тоже критически воспринимались западными партнерами Украины из-за страха "эскалации", но сейчас вопрос об ударах украинским оружием уже никто не поднимает.
На вопрос о разработке Украиной собственного дальнобойного оружия, кроме дронов: "Кроме дронов, мы занимаемся другими системами, которые позволят нам быть более дальнобойными"
С 24 февраля 2022 года Россия ведет жестокую войну против Украины. Западные страны, стремясь помочь украинскому народу, предоставляют ему не только гуманитарную помощь, но и вооружение. Однако, его использование четко ограничено: оно не должно применяться для ударов по территории РФ.
В начале июля некоторые политики США и Европы призвали отменить это ограничение, ведь считают, что это даст ВСУ больше возможностей для обороны.
Однако, аналитики Института изучения войны отмечают, что США уже позволили Украине атаковать на территории РФ только те цели, которые готовят или уже наносят удары по украинской территории.
Недавно ВСУ поразили зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 в Белгородской области, который использовался для обстрела Харькова.
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