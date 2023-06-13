Зеленський про удар по Кривому Рогу: в одній з ракет були іноземні компоненти

"Якщо взяти одну з ракет, що вдарили по Кривому Рогу, то близько 50 компонентів у ній, переважно мікроелектроніка, - вироблені в інших країнах", - зазначив глава держави.

Він додав, що сьогодні відбулася зустріч представників нашої держави з дипломатами відповідних країн. Їм надали перелік компаній, які надають Росії компоненти для вбивств.

"Є цей список. Розуміння, як російські терористи намагаються обдурити світ, теж у всіх у світі є. Ми чекаємо на висновки і швидкі дії, які зупинять ракетний терор", - підкреслив Зеленський.

За словами глави держави, Україна вже запровадила санкції проти всіх компаній у Росії, які виробляють ракети. Відповідні обмеження мають бути введені на глобальному рівні, а кожен шлях обходу санкцій повинен каратися на глобальному рівні.

Президент наголосив, що експортний контроль за критичними елементами має бути максимально посилено.

"Якщо хтось виступає посередником або працює разом з Росією, щоб терористи могли далі підривати будинки і вбивати людей, то такі суб'єкти, бізнес або держава заслуговують на реакцію світу у відповідь... Це однозначно дешевше один раз і назавжди перекрити для терористів шляхи постачання компонентів для терору, ніж постійно витрачати нові та нові ракети для ППО", - додав Зеленський.

Оновлено 23:05

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що окупанти вдарили по Кривому Рогу ракетою Х-101, яка була випущена у Росії у квітні 2023 року.

"Близько 50 компонентів у цій ракеті - переважно мікроелектроніка - вироблені в країнах вільного світу і різними шляхами поставлені в РФ", - додав Єрмак.

Іноземні компоненти у зброї РФ

Нагадаємо, країни Заходу ввели низку санкцій проти Росії та її союзників для того, щоб обмежити постачання в країну технологій, які можуть використовуватися при виробництві зброї.

Але, незважаючи на такі обмеження, у російських ракетах чи дронах "Шахед", які передає країні-агресорові Іран, продовжують знаходити деталі, які виготовляли за кордоном.

Зокрема, деталі, які знаходять в іранських БПЛА, виробляють компанії країн-союзників України. Таку інформацію наводили західні ЗМІ.