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Зеленский об ударе по Кривому Рогу: в одной из ракет были иностранные компоненты

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия продолжает пользоваться иностранными технологиями для производства своих ракет. Их обнаружили в одном из снарядов, который ударил по Кривому Рогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Если взять одну из ударивших по Кривому Рогу ракет, то около 50 компонентов в ней, преимущественно микроэлектроника, - произведены в других странах", - отметил глава государства.

Он добавил, что сегодня проходила встреча представителей нашего государства с дипломатами соответствующих стран. Им предоставили список компаний, которые предоставляют России компоненты для убийств.

"Есть этот список. Понимание, как российские террористы пытаются обмануть мир, тоже у всех в мире есть. Мы ждем выводов и быстрых действий, которые остановят ракетный террор", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, Украина уже ввела санкции против всех компаний в России, которые производят ракеты. Соответствующие ограничения должны быть введены на глобальном уровне, а каждый путь обхода санкций должен также быть наказуем на глобальном уровне.

Президент подчеркнул, что экспортный контроль за критическими элементами должен быть максимально усилен.

"Если кто-то выступает посредником или работает вместе с Россией, чтобы террористы могли дальше взрывать дома и убивать людей, то такие субъекты, бизнес или государство заслуживают ответной реакции мира... Это однозначно дешевле один раз и навсегда перекрыть для террористов пути снабжения компонентов для террора, чем постоянно тратить новые и новые ракеты для ПВО", - добавил Зеленский.

Обновлено 23:05

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что оккупанты ударили по Кривому Рогу ракетой Х-101, которая была выпущена в России в апреле 2023 года.

"Около 50 компонентов в этой ракете - преимущественно микроэлектроника - произведены в странах свободного мира и разными путями поставлены в РФ", - добавил Ермак.

Иностранные компоненты в оружии РФ

Напомним, страны Запада ввели ряд санкций против России и ее союзников для того, чтобы ограничить поставки в страну технологий, которые могут использоваться при производстве оружия.

Но, несмотря на такие ограничения, в российских ракетах или дронах "Шахед", которые передает стране-агрессору Иран, продолжают находить детали, которые производили за рубежом.

В частности, детали, которые находят в иранских БПЛА, производят компании стран-союзников Украины. Такую информацию приводили западные СМИ.

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