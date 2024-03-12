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Зеленський про удар по Кривому Рогу: будемо завдавати РФ втрати у відповідь

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна завдаватиме російським окупантам втрат у відповідь на сьогоднішній обстріл багатоповерхівки Кривого Рогу, внаслідок якого загинули та постраждали мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави нагадав, що у Кривому Розі триває рятувальна операція після російського удару. Там зруйновано частину дев'ятиповерхового будинку, перекриття між поверхами, була пожежа. На місці багато постраждалих та є загиблі.

"Ми будемо завдавати російській державі втрати у відповідь - цілком справедливо. Вони в Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих вже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують", - підкреслив Зеленський.

Він пообіцяв, що Росія і надалі втрачатиме - тільки це може зробити її безпечною для сусідів. Дії українських захисників рятують не лише нашу країну, а й інші народи.

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок цього почалася пожежа у дев'ятиповерхівці.

Станом на сьогодні відомо, що в результаті російського теракту троє людей загинули і понад 30 - постраждали. Серед постраждалих -10 дітей.

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