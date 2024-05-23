ua en ru
Чт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про удар по Харкову: це досі можливо через дефіцит ППО і далекобійності

Харків, Четвер 23 травня 2024 22:27
UA EN RU
Зеленський про удар по Харкову: це досі можливо через дефіцит ППО і далекобійності Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Російські війська все ще можуть завдавати ударів по Харкову та Харківській області через те, що українська Сили оборони досі не мають достатньої кількості ППО та обмежені в ударах по території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, сьогодні було багато реакцій в Україні та світі на російські удари по Харкову, Люботину та Дергачах, в результаті яких загинули та постраждали люди, але важливо відкрито говорити, чому ці удари досі можливі.

"Лише тому, що Україна досі має обмеження в захисті. Це дефіцит систем ППО, які насправді є у світу. Це дефіцит далекобійності для наших воїнів і абсолютна відсутність можливості знищувати саме джерело російського терору поблизу наших кордонів, зокрема ракетні установки, які, власне, бʼють по Україні - по життю наших людей", - наголосив він.

Українці повинні мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів, вважає президент, а тому потрібно більше рішучості лідерів світу.

"І кожен лідер, який, так само як і українці, сприймає це, кожна держава, що дійсно повністю підтримує нашу протидію терору, - я дякую вам. Але потрібно більше зусиль, більше рішучості - рішучості лідерів світу, - щоб російський терор нарешті програв", - сказав глава держави.

Російські удари по Харкову та області

Нагадаємо, сьогодні російська армія запустила одразу 15 ракет по Харкову й Люботину. В результаті обстрілу загинули 7 людей, а ще 21 людина отримала поранення.

Під ворожим ударом, зокрема, опинилася велика друкарня "Фактор-Друк", де знаходиться цех видавництва Vivat.

Після обстрілу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував союзників через затримку з посиленням української ППО. Як наголосив міністр, слова підтримки не здатні збивати російські ракети, а сім систем Patriot не така й велика ціна за мир в Європі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Обстріл Харкова
NEWS
Росіяни зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали великих втрат, - Сирський
Росіяни зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали великих втрат, - Сирський
DAILY
Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити