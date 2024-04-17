Зеленський про удар по Чернігову: цього не було б, якби Україна мала достатньо засобів ППО

За словами глави держави, відомо про 20 постраждалих і 10 загиблих внаслідок обстрілу Чернігова. Кількість жертв може зрости, оскільки триває рятувальна операція.

"Цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україні вистачає рішучості для боротьби проти російської агресії, але потрібна достатня рішучість партнерів.

"Терористи здатні ламати життя лише тоді, коли спочатку їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя. Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме", - додав Зеленський.

Фото: Зеленський відреагував на ракетний удар по Чернігову (t.me/V_Zelenskiy_official)