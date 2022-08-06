Зеленский учредил новую награду за оборону Украины: как она выглядит

Президент Владимир Зеленский учредил новую государственную награду "За оборону Украины". Ее смогут получить как военные, так и гражданские.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Зеленский подписал соответствующий указ №559/2022 в пятницу, 5 августа.
Награду будут вручать военным и гражданским, которые внесли весомый вклад в укрепление обороны Украины, а именно:
Знак отличия имеет форму медали. На лицевой стороне будет изображен герб Украины на фоне креста из четырех скрещенных мечей. На обратной стороне надпись "За оборону Украины".
Фото: президент учредил награду "За оборону Украины" (president.gov.ua)
Напомним, что это уже вторая награда, которую учредил Зеленский после начала полномасштабной войны. Новую награду "Крест боевых заслуг" первым получил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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