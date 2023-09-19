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Зеленський про участь РФ у Раді безпеки ООН: не ми обирали такий формат

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна не може обирати формат Ради Безпеки та впливати на те, чи бере Росія участь у засіданні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Президент України зазначив, що ООН сама визначає формат своїх заходів. Говорячи про засідання Ради безпеки ООН щодо України, на якому буде присутній глава МЗС Росії Сергій Лавров, Зеленський зазначив: "Не ми обирали цей формат, якщо ООН вважає, що там має бути країна-терорист, то це питання до них".

Візит Зеленського до США

Літак із українським президентом приземлився у Нью-Йорку ввечері 18 вересня. Згідно з планом, Зеленський запланував зустрічі з американськими політиками, бізнесменами, а також виступ на Генасамблеї ООН.

Крім того, президент України 20 вересня проведе у Нью-Йорку зустріч із лідером Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.

Докладніше про те, чого чекати від візиту президента України до США, - у матеріалі РБК-Україна.

 

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