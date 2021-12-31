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Зеленский: как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте

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Киев, Пятница 31 декабря 2021 23:42
Зеленский: как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении рассказал, когда на карте исчезнет линия разграничения с оккупированным Крымом и Донбассом. По его словам, сначала эту линию нужно убрать в голове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

Как сказал глава государства, он хочет, чтобы "соседи" ходили к нам в гости с холодцом, а не с оружием и без стука. А друзья, чтобы боролись за Украину по-настоящему, а не в Twitter.

"И чтоб родственники приезжали. И чтобы приезжали почаще. Из Донбасса, из Крыма. Но не в гости, а к себе возвращались домой, ведь все мы - одна семья. И Донбасс, и Крым" - заявил Зеленский.

После этого он перешел на русский и добавил: "И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте".

Напомним, недавно Путин заявил, что Россия хочет добрососедских отношений с Украиной.

В то же время, российский президент переложил на Украину ответственность за оккупацию Крыма.

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