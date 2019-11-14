Зеленский с Туском обсудили ситуацию с реализацией проекта "Северный поток-2"

В четверг, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Дональдом Туском обсудили ситуацию с реализацией проекта "северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, отдельной темой разговора была энергетическая безопасность в Европе и ситуация с реализацией проекта "Северный поток-2". Собеседники согласились относительно важности безусловного соблюдения всеми государствами - членами Евросоюза энергетического законодательства ЕС.

Кроме того, стороны обсудили ход реализации договоренностей 21-го саммита Украина - ЕС.

Президент Европейского совета поздравил существенную активизацию реформ в Украине, в частности в контексте выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Туска за весомую личную роль в развитии сотрудничества между Украиной и Евросоюзом во время его пребывания на должности президента Европейского совета и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Со своей стороны Дональд Туск заверил в своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности, а также реформ в Украине.

Напомним, последний телефонный разговор Зеленского и Туска состоялся 29 августа. Тогда стороны обсудили результаты саммита G7. Президент положительно оценил позицию участников саммита о невозможности возвращения Российской Федерации в "Большой семерки". Также Зеленский поблагодарил Туска за его инициативу относительно приглашения Украины принять участие в следующем саммите G7, который состоится в Соединенных Штатах в 2020 году.