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Зеленський та Туск відвідали район ООС

Новини » Політика    07.07.2019 - 19:19
Зеленський та Туск відвідали район ООС
Фото: Дональд Туск та Володимир Зеленський в районі ООС (facebook.com/pressjfo.news)

Зеленський та Туск відвідали район розведення сил поблизу Станиці Луганської

Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Дональд Туск відвідали район проведення операції Об’єднаних сил (ООС) та побували у районі розведення сил і засобів в Станиці Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Повідомляється, що під час візиту президента України та Європейської Ради супроводжував головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Сирський, а також голова Державної прикордонної служби Сергій Дайненко.

"На КПВВ Станиця Луганська генерал-лейтенант Олександр Сирський ознайомив Володимира Зеленського та Дональда Туска з поточною ситуацією на цій ділянці. Також, Президент України та Президент Європейської ради поспілкувалися з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та місцевими мешканцями. А також ознайомилися з гуманітарними проектами, що реалізуються за підтримки ЄС", - розповіли в штабі ООС.

Також Зеленському та Туску представили результати роботи груп розмінування, які продемонстрували докази російської агресії у вигляді рештків ворожих боєприпасів, що були знайдені піротехнічними групами.

"Висока делегація мала нагоду переконатися у тому, що українська сторона неухильно виконує міжнародні договори та пункти Мінських домовленостей", - додали в штабі ООС.

 

Фото: Дональд Туск та Володимир Зеленський в районі ООС (facebook.com/pressjfo.news)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський призначив очільника Луганської ОДА. Повідомляється, що Комарницький був призначений очільником Луганської ОДА указом №493/2019 від 5 липня 2019 року.

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Новини України Володимир ЗеленськийДональд ТускООС
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