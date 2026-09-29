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Зеленський: Цієї ночі українська ППО збивала балістичні ракети

12:17 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський: Цієї ночі українська ППО збивала балістичні ракети Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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В ніч на вівторок, 29 вересня, українська протиповітряна оборона збивала російську балістику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Цієї ночі були збиття, зокрема й балістики. Дякую всім, хто залучений до захисту, та всім, хто дотримується наших домовленостей", - зазначив глава держави.

Президент подякував американським і норвезьким партнерам за комплекс NASAMS і пакет ракет до нього. Він також висловив подяку Франції та Німеччині за ракети для української ППО.

"На тлі щоденної російської ескалації важливо, щоб захист життя отримував постійну підтримку й такі пакети надходили надалі", - підкреслив Зеленський.

Ліквідація наслідків ворожих ударів

Глава держави зазначив, що ліквідація наслідків російських обстрілів триває безперервно.

"Просто терористи, які і вдень, і вночі б'ють по життю, по наших людях, по суто цивільних об'єктах", - зазначив він.

Президент розповів, що у Києві пошкоджено депо станції "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри, житлові будинки. На Одещині ворог вдарив по навчальному закладу, гуртожитку та двом іноземним суднам.

"Під російськими ударами цієї ночі були й Київщина, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь і Рівненщина. Пошкоджено енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства, житлові будинки", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, вночі та зранку росіяни атакували Одесу й область. Постраждали вісім людей, зруйноване цивільне підприємство, пошкоджені порт, ліцей і притулок для тварин.

Крім того, в ніч на сьогодні російські окупанти завдали близько 10 ударів по Житомирській області. Пошкоджені транспортна та паливна інфраструктура й цивільні підприємства в Житомирі, Коростені, Звягелі та Овручі.

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