Зеленский: Этой ночью украинская ПВО сбивала баллистические ракеты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Этой ночью были сбития, в том числе и баллистики. Спасибо всем, кто привлечен к защите, и всем, кто придерживается наших договоренностей", - отметил глава государства.

Президент поблагодарил американских и норвежских партнеров за комплекс NASAMS и пакет ракет к нему. Он также поблагодарил Францию и Германию за ракеты для украинской ПВО.

"На фоне ежедневной российской эскалации важно, чтобы защита жизни получала постоянную поддержку и такие пакеты поступали в дальнейшем", - подчеркнул Зеленский.

Ликвидация последствий вражеских ударов

Глава государства отметил, что ликвидация последствий российских обстрелов продолжается непрерывно.

"Просто террористы, которые и днем, и ночью бьют по жизни, по нашим людям, по сугубо гражданским объектам", - отметил он.

Президент рассказал, что в Киеве повреждены депо станции "Киев-Пассажирский", дата- и бизнес-центры, жилые дома. В Одесской области враг ударил по учебному заведению, общежитию и двум иностранным судам.

"Под российскими ударами этой ночью были и Киевщина, Днепровщина, Харьковщина, Сумщина, Донетчина, Запорожье, Житомирщина, Волынь и Ровенщина. Повреждены энергетические объекты, подстанции, гражданские предприятия, жилые дома", - сообщил Зеленский.