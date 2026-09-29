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Зеленский: Этой ночью украинская ПВО сбивала баллистические ракеты

12:17 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский: Этой ночью украинская ПВО сбивала баллистические ракеты Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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В ночь на вторник, 29 сентября, украинская противовоздушная оборона сбивала российскую баллистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Этой ночью были сбития, в том числе и баллистики. Спасибо всем, кто привлечен к защите, и всем, кто придерживается наших договоренностей", - отметил глава государства.

Президент поблагодарил американских и норвежских партнеров за комплекс NASAMS и пакет ракет к нему. Он также поблагодарил Францию и Германию за ракеты для украинской ПВО.

"На фоне ежедневной российской эскалации важно, чтобы защита жизни получала постоянную поддержку и такие пакеты поступали в дальнейшем", - подчеркнул Зеленский.

Ликвидация последствий вражеских ударов

Глава государства отметил, что ликвидация последствий российских обстрелов продолжается непрерывно.

"Просто террористы, которые и днем, и ночью бьют по жизни, по нашим людям, по сугубо гражданским объектам", - отметил он.

Президент рассказал, что в Киеве повреждены депо станции "Киев-Пассажирский", дата- и бизнес-центры, жилые дома. В Одесской области враг ударил по учебному заведению, общежитию и двум иностранным судам.

"Под российскими ударами этой ночью были и Киевщина, Днепровщина, Харьковщина, Сумщина, Донетчина, Запорожье, Житомирщина, Волынь и Ровенщина. Повреждены энергетические объекты, подстанции, гражданские предприятия, жилые дома", - сообщил Зеленский.

Напомним, ночью и утром россияне атаковали Одессу и область. Пострадали восемь человек, разрушено гражданское предприятие, поврежден порт, лицей и приют для животных.

Кроме того, в ночь на сегодня российские оккупанты нанесли около 10 ударов по Житомирской области. Повреждены транспортная и топливная инфраструктура и гражданские предприятия в Житомире, Коростене, Звягеле и Овруче.

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