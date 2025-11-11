Зеленський у третю річницю звільнення Херсона відзначив подвиг захисників України

"Пам’ятаємо цю радість, сльози, обійми. Вдячність, коли бачиш, як свої повертаються. Окупанти втекли з Херсону завдяки силі наших людей", - нагадав президент.

Він додав, що сьогодні так само завдяки силі наших людей ми захищаємо життя, відновлюємо після ударів, фактично щоденних ударів.

"Росія щоденно тероризує Херсон, звичайних людей, звичайне життя. І саме тому Росії тут не місце. Херсон - це Україна. Це люди, які цінують життя і по-справжньому радіють, коли захисники життя досягають результатів", - заявив Зеленський.

Він подякував військовослужбовцям, які захищали та звільняли місто, і вшанував пам'ять усіх, хто віддав життя за свободу.

"Так само, як ми не забули про Херсон, ми пам'ятаємо про всі наші міста й села, зайняті ворогом. Зробимо все, щоб повернути їх додому. Слава нашим захисникам! Слава Україні!", - написав президент.

Звільнення Херсона

Як відомо, Херсон перебував під окупацією російських військ із 2 березня 2022 року. Після понад восьми місяців тимчасового контролю над містом українська армія розпочала операцію зі звільнення у вересні. 11 листопада 2022 року українські військові увійшли до міста, повернувши його під контроль України.

Це був єдиний обласний центр, який російська армія змогла тимчасово захопити, але Херсон вистояв завдяки спротиву місцевих мешканців: люди виходили на мітинги та жили з надією на визволення.