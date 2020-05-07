Зеленський вимагає прискорити покриття Інтернетом всієї України

Фото: зустріч Зеленського з операторами зв'язку (president.gov.ua)

У квітні мобільний широкосмуговий Інтернет вперше з'явився в 870 населених пунктах

Президент Володимир Зеленський вимагає прискорити покриття Інтернетом всієї території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз на сайті президента за підсумками його зустрічі з представниками найбільших операторів зв'язку.

За його словами, на сьогодні в 5 800 дрібних містечках немає якісної зв'язку. Крім того, на деяких тривалих ділянках доріг теж немає покриття. У той же час за квітень вперше мобільний широкосмуговий доступ до Інтернету з'явився в 870 населених пунктах, в яких проживають 390 000 осіб. При цьому додатковий оператор з'явився ще в 550 пунктах.

"Життя змінилося, воно більше перейшло в онлайн: ми багато чого - і ліки, і продукти харчування - замовляємо по Інтернету. Тому я хотів би, щоб ми прискорили темпи якісного покриття нашої країни. Я розумію, що технологічно, напевно, це складно зробити, але ви бачите, що такі інфекції і такі виклики - вони не чекають наших з вами планів. Країну треба з'єднати не тільки дорожньою інфраструктурою, але і віртуальною", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мобільний оператор "Інтертелеком" позбувся ліцензії на 4G. До цього оператори "Великої трійки" отримали ліцензії на розгортання мереж четвертого покоління в діапазонах низьких. Очікується, що це дозволить забезпечити якісне покриття у всіх куточках України.