Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский требует разработать программу страхования врачей от COVID-19. Сегодня состоялось селекторное совещание по ситуации с коронавирусом под его председательством.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Представители правительства на селекторном совещании отметили, что 571 миллион гривен субвенции перечислили в регионы для обеспечения кислородом коек в опорных больницах, где принимают больных с COVID-19.

Зеленский подчеркнул, что его беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях.

"Владимир Зеленский отметил, что требует разработки программы страхования врачей от COVID-19", - указано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что с начала пандемии коронавируса на компенсации заработка медицинским работникам, больным COVID-19, уже направили 3,2 млн гривен. Фонд социального страхования компенсирует утраченный заработок в размере 100% среднего дохода независимо от продолжительности стажа.

Как писало РБК-Украина, Нацслужба здоровья по состоянию на сейчас перечислила заведениям более 1,3 млрд гривен на выплату повышенных зарплат медикам в сентябре и в октябре.