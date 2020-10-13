ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На компенсации заработка медикам с COVID-19 уже направили 3,2 млн гривен

Украина, Вторник 13 октября 2020 16:36
На компенсации заработка медикам с COVID-19 уже направили 3,2 млн гривен
Фото: медики (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

С начала пандемии коронавируса на компенсации заработка медицинским работникам, больным COVID-19, уже направили 3,2 млн гривен. Фонд социального страхования компенсирует утраченный заработок в размере 100% среднего дохода независимо от продолжительности стажа.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"По состоянию на сегодня с начала пандемии Фонд профинансировал более 3,2 миллиона гривен таких компенсаций, выплаты получили почти 600 врачей, медсестер, медбратьев и других работников, занятых в противодействии распространению коронавирусной болезни", - указано в сообщении.

Отмечается, что работники провели на оплачиваемом за средства Фонда больничном из-за профзаболевания на COVID-19 почти 10 тысяч дней.

Напомним, Нацслужба здоровья по состоянию на сейчас перечислила заведениям более 1,3 млрд гривен на выплату повышенных зарплат медикам в сентябре и в октябре.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров инициирует увольнение в регионах в связи с задержкой с доплатами медикам.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество медикиКоронавирусфонд соцстраха
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь