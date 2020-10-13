На компенсации заработка медикам с COVID-19 уже направили 3,2 млн гривен

Фото: медики (УНИАН)

С начала пандемии коронавируса на компенсации заработка медицинским работникам, больным COVID-19, уже направили 3,2 млн гривен. Фонд социального страхования компенсирует утраченный заработок в размере 100% среднего дохода независимо от продолжительности стажа.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"По состоянию на сегодня с начала пандемии Фонд профинансировал более 3,2 миллиона гривен таких компенсаций, выплаты получили почти 600 врачей, медсестер, медбратьев и других работников, занятых в противодействии распространению коронавирусной болезни", - указано в сообщении.

Отмечается, что работники провели на оплачиваемом за средства Фонда больничном из-за профзаболевания на COVID-19 почти 10 тысяч дней.

Напомним, Нацслужба здоровья по состоянию на сейчас перечислила заведениям более 1,3 млрд гривен на выплату повышенных зарплат медикам в сентябре и в октябре.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров инициирует увольнение в регионах в связи с задержкой с доплатами медикам.