Президент Украины Владимир Зеленский требует обозначить сроки выполнения минских соглашений. Об этом он сказал в ходе брифинга в понедельник, 3 июня, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский заявил, что у Украины нет "много лет на прекращение войны и продолжение Минска".

"У нас есть конкретные предложения, и 5 июня они… Я бы очень хотел, у нас нет много лет на прекращение войны и на продолжение Минска. Я хочу, чтобы все эти предложения были объединены с понятными сроками выполнения того или другого пункта", - отметил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский вернул Леонида Кучму в контактную группу. Глава государства отметил, что теперь Кучма будет главой украинской стороны Трехсторонней контактной группы. Также президент назвал дату встречи минской группы - 5 июня.

Как писало РБК-Украина ранее, в прошлом году Кучма завершил работу в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минске. Его заменил бывший первый заместитель министра иностранных дел Руслан Демченко.

Так, РБК-Украина писало, что 23 июня 2014 года Кучма вошел в ТКГ и представлял Украину на переговорах с "ДНР" и "ЛНР" с участием представителей России и ОБСЕ. 20 сентября Кучма подписал минский меморандум. 2 февраля 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко назначил Кучму официальным представителем Украины в трехсторонней группе по урегулированию конфликта на Донбассе.