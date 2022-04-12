Зеленский требует конкретных сроков отказа страны ЕС от российского газа и нефти

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского парламенту Литвы.

"Нельзя ждать разработки еще 7, 8, 9,10...20 пакета санкций против России. Чтобы принять по-настоящему мощные решения, сделать уже сейчас все необходимое. В шестом санкционном пакете Евросоюз может это сделать и должен обязательно включить туда нефть, обязательно санкционировать российские банки, но все, а не часть", - заявил президент.

Он также подчеркнул, что ЕС не нужно делать демонстраций.

"Должны быть определены конкретные сроки для каждой страны ес, чтобы реально отказаться, или по крайней мере существенно ограничить потребление российских газа и нефти. Только так руководство России придет к мнению, что реальный мир искать нужно, что война - катастрофа, прежде всего, для них", - добавил Зеленский.