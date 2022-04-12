Зеленський вимагає конкретних термінів відмови країни ЄС від російського газу і нафти

Президент України Володимир Зеленський зажадав конкретних термінів відмови країни Європейського союзу від російського газу і нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського парламенту Литви.
"Не можна чекати розробки ще 7, 8, 9,10...20 пакету санкцій проти Росії. Щоб прийняти по-справжньому потужні рішення, зробити вже зараз все необхідне. У шостому санкційному пакеті Євросоюз може це зробити і повинен обов'язково включити туди нафту, обов'язково санкціонувати російські банки, але все, а не частина", - заявив президент.
Він також підкреслив, що ЄС не потрібно робити демонстрацій.
"Повинні бути визначені конкретні терміни для кожної країни ЄС, щоб реально відмовитися, або принаймні істотно обмежити споживання російських газу і нафти. Тільки так керівництво Росії прийде до думки, що реальний світ шукати потрібно, що війна - катастрофа, перш за все, для них", - додав Зеленський.
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